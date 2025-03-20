Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin gelişimi için atılabilecek yeni adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca; karşılıklı uçak seferlerinin ve yolcu sayısının artırılması, ulaşım ambargolarına yönelik alınabilecek tedbirler, Turizmin geliştirilmesine yönelik yeni işbirlikleri, KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik ortak projeler, KKTC’nin yurt dışındaki görünürlüğünün artırılması ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi konularının ele alındığı bildirildi.

Başbakan Üstel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliği içinde KKTC turizminin gelişmesi adına birçok yeni adım atacaklarını belirtti.

Yeni havalimanının açılmasıyla birlikte ülkeye gelen yolcu sayısındaki artışa dikkat çeken Üstel, bu sayıyı daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Yapmış olduğumuz girişimler turizmin daha da ileriye gitmesine önemli katkılar sağlayacaktır." diyen Üstel, bu süreçte yeni projelerle KKTC turizminin istikrarlı şekilde büyümeye devam edeceğini vurguladı.

Görüşmenin ardından tarafların, KKTC’yi turizmde daha cazip bir destinasyon haline getirmek için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirttiği kaydedildi.