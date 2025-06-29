"Varoluş mücadelemiz, tarihe altın harflerle yazılmıştır"

"Ancak ekonomik bağımsızlık da bizim için siyasi bağımsızlık kadar kutsaldır"

Başbakan Ünal Üstel Kıbrıs Türk halkının 1960 sonrası süreçte yaşadığı tüm acılara, ambargolara ve adaletsizliklere rağmen, dimdik ayakta durmayı başardığını, kendi devletini kurduğunu, kendi kendini yönetir hale geldiğini vurgulayarak, “Varoluş mücadelemiz, tarihe altın harflerle yazılmıştır.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrası, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle sadece özgürlüğe kavuşmadığını, demokrasisini kuran, kendi kurumlarını inşa eden ve geleceğine sahip çıkan güçlü bir halk olduğunu kaydeden Üstel, “Ancak ekonomik bağımsızlık da bizim için siyasi bağımsızlık kadar kutsaldır.” dedi.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Üstel, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen resepsiyona katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında resepsiyonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Üstel, “Bugün bizleri bir araya getiren şey, aynı topraklara duyduğumuz sevgi ve vatanımıza duyduğumuz aşktır. Bizler Kıbrıs’ın çocuklarıyız. Bizler Akdeniz’in incisinde kök salmış zeytin ağaçları kadar sağlam insanlarız ve bizler, o topraklarda onurlu bir gelecek kurmak adına çok büyük bedeller ödemiş bir halkız.” dedi.

Devletlerini kurmuş olmalarına rağmen, yıllarca süren federasyon masallarıyla oyalandıklarını ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“50 yıl boyunca çözüm ümidiyle zaman kaybettik. Ama o dönem artık geride kaldı. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kararlılıkla ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu, Türkiye ile tam bir uyum içinde savunuyoruz. Bu vizyon, artık sadece bizim değil, Türk milletinin topyekûn iradesidir. Ve bu iradenin en güçlü sesi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdı: ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın’. Bu çağrı; bizim için yalnızca diplomatik değil, tarihi bir dönüm noktasıdır. Tanınma yolculuğumuz başlamıştır ve artık bu yürüyüşten geri dönülmeyecektir.”

-“Rum Yönetimi KKTC’yi hedef alan bir ekonomik sabotaj zinciri başlattı”

Bu gelişmeden rahatsız olanlar da bulunduğunu dile getiren Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin özellikle inşaat, turizm ve yabancı yatırım alanlarında KKTC’yi hedef alan bir ekonomik sabotaj zinciri başlattığına işaret etti.

Mülkiyet bahanesiyle uygulanan baskının, yatırım alanında resmen ekonomik bir terör haline geldiğini dile getiren Üstel, “Ama bilinmelidir ki; biz geri adım atmayız. Çünkü biz Kıbrıs Türk halkıyız. Yılmayız, vazgeçmeyiz, diz çökmeyiz”. ifadelerini kullandı.

- “İngiltere’deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla daha güçlü bir ekonomik bağ kurmak istiyoruz”

İş insanlarına seslenirken, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sizin için hem bir vatan hem de bir fırsattır. Turizmden eğitime, tarımdan konuta, sanayiye kadar birçok alanda yeni yatırım imkanları sizi bekliyor.” diyen Üstel, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla daha güçlü bir ekonomik bağ kurmak istediklerini, ortak projeler, karşılıklı yatırımlar ve stratejik ortaklıklar için İngiltere’deki Kıbrıslı Türk iş insanlarını memleketlerinde görmek istediklerini ifade etti.

Başbakan Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet, zorluklarımız var. Bürokratik engeller varsa, birlikte aşacağız. İzolasyon varsa, birlikte kıracağız. Çünkü bu devlet bizimdir, bu toprak bizimdir. Yıllarca bekleyen taleplerinizi biliyoruz. Ama artık KKTC’de istikrar var. Bugün biz, KKTC tarihinin en uzun soluklu hükümetiyiz. Ve bu istikrarla birlikte, verdiğimiz her sözü yerine getiriyoruz! Yurtdışından KKTC’ye yapılacak yatırımlar için yeni teşvik paketleri hazırlıyoruz. Vergisel avantajlar, prosedür kolaylıkları, dijital hizmetlerde çözümler sunuyoruz. Askerlik, vatandaşlık, kamu hizmetleri gibi konularda siz iş insanlarına özel düzenlemeler getiriyoruz. KKTC’de yüksek nitelikli turizm ve eğitim yatırımları için yepyeni projeler başlatıyoruz. Gençlerimize yönelik söz verdiğimiz her projeyi hayata geçiriyoruz. İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu’nu kuruyoruz. Yuvaya dönüş paketini devreye aldık. Vergi kolaylıkları, sosyal konut imkanları, e-devlet kolaylıklarını devreye soktuk. Askerlikle ilgili kolaylaştırıcı adımlar için yasal çalışmaları başlattık. Cumhuriyet Meclisimize sunduğumuz yeni Askerlik Yasa yasası pazartesi gün genel, kurulun gündemine geliyor.”

-Yeni askerlik yasası

Yeni askerlik yasasıyla yurt dışında yaşayan çift uyruklu gençlere de bedelli askerlik hakkı tanımayı hedeflediklerini belirten Üstel yeni yasayla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Yeni yasayla 90 gün olan ülkedeki kalış süresini 120 güne yükselteceğiz. Bedelli askerlik ücretlerinde indirime gideceğiz. Tıpta uzmanlık veya doktora eğitimi alan gençlerimizin durumunu netleştireceğiz, yasal belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki gençlerimize af getireceğiz. Ayrıca, önceki yıllarda süresi içinde bedelli hakkını kullanamayanlar için bir defaya mahsus istisnai başvuru hakkı tanıyacağız. İnanıyorum ki bu yasa hayata geçecek ve gençlerimiz için, fırsat eşitliği sağlanacaktır.”

-“Açık destek bekliyoruz…KKTC’nin sesi olun”

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk iş insanlarından açık destek beklediklerini söyleyen Başbakan Üstel, “Annan Planı sonrası verilen sözler tutulmadı. Direkt uçuşlar, doğrudan ticaret ve doğrudan siyasi temaslar başlamadı. Rumlar ödüllendirilirken biz cezalandırıldık. Artık bunu yüksek sesle haykırın. KKTC’nin sesi olun. Direkt ticaret hakkımızdır. Direkt uçuş hakkımızdır. Mülkiyet üzerinden yürütülen baskılar artık son bulmalıdır.” dedi.

Hep birlikte KKTC’nin yeni yüzyılını inşa etme çağrısında da bulunan Üstel, ”Çünkü siz sadece iş insanı değilsiniz. Siz KKTC’nin dış politikadaki yüzüsünüz. Siz bu milletin gönül elçilerisiniz. Birlikte çalışacağız, birlikte yükseleceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.