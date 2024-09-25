“Önümüzdeki hafta Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğim, enerji sorununa kökten çözüm bulmak için çalışıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin ileriki günlerde yeni yasama yılına başlayacağına işaret ederek, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasa, proje, reform ne varsa bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin açılış töreninde konuşan, gündemle, kurultayla ve hükümetin hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Üstel, “UBP birdir, bütündür, hizmet aşkıyla bütünleşmiştir. 2027’ye kadar halka hizmet etmeye devam edeceğiz, durmak yok” diye konuştu.

- Ankara ziyareti...

Başbakan gelecek hafta Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini de açıklayarak, enerji sorununa kökten çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Açılış konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen, göreve geldikleri ilk günden halka yarım kalan tüm projeleri bitireceklerine dair söz verdiklerini ifade eden Üstel, Ercan Havalimanı, çevre yolları ve Engelsiz Yaşam Evi ile Kalkanlı Yaşam Evi’nin bu kapsamda tamamlandığını belirtti.

Bakanları, milletvekilleri, koalisyon ortaklarıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını, önceliği her zaman acil konulara, yarım kalan projelere, reformlara verdiğini kaydeden Üstel, 6 ilçede yarım kalan projeleri bir bir bitirdiklerini söyledi.

Engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmak için istihdam da yaptıklarını, "bunu yapan ender hükümetlerden biri olduklarını" söyleyen Başbakan Üstel, hükümet, özel sektör ve diğer kurumların iş birliğinde hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabını da süratli şekilde tamamlayacaklarını vurguladı.

Üstel, “Hükümetimize düşen görev yarım kalan, ihtiyaç duyulan reformları yapmaktır. Bu yüzden hep istikrarı savunduk. Bu tesis de istikrarın sayesinde açılıyor ” dedi.

-Üstel, kurultayla ilgili konuştu

Bu dönemdeki icraatlarının eleştirildiğini, konunun kurultaya getirildiğini de belirten Üstel, “Kurultayımızı yaptık, hayırlısıyla bitirdik, o sayfayı kapadık, yeni sayfa açtık. Daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

Bu süreçte UBP’yi karıştırmak isteyenler olduğunu da ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Bizi 2012’ye, 2013’e götüreceklerini zannedenler avuçlarını yalarlar. UBP birdir, bütündür, hizmet aşkıyla bütünleşmiştir. 2027’ye kadar halka hizmet etmeye devam edeceğiz, durmak yok” dedi.

Kurultay sonrasında yapılan açıklamalara da işaret eden Üstel, “Kimse kimseyi şaibe altında bırakmasın. Divan süreci en iyi şekilde sonuçlandırdı. Halkımız bize güvendi, bu güveni tarihinde ilk kez olan böyle bir katılım oranıyla gösterdi” diye konuştu.

-"Bakanlar Kurulu'nda vatandaşın şikayetlerini ele aldık... başlıca şikayet pahalılık"

Kurultay sonrasında ilk Bakanlar Kurulu toplantısını bugün yaptıklarını, vatandaşlardan aldıkları şikayetleri Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirdiklerini ifade eden Üstel, şikayetlerin başında pahalılığın geldiğini, denetimler konusunda da eleştirildiklerini ifade etti.

Üstel, “Bu konuda bakan arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. 2025 yılında halkımıza bu konularda büyük yardımlar yapacağız… Hayatı nasıl ucuzlatabiliriz… Bu çalışmaları yaparak gerek yasal düzenleme gerekse denetim… Ne gerekirse onu yapacağız” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi’nin ileriki günlerde yeni yasama yılına başlayacağını da anımsatan Başbakan Üstel, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasa, proje, reform ne varsa bir bir gerçekleştireceğiz” dedi.

Birlik mesajı da veren Üstel, “Cumhuriyet Meclisi’mizdeki 29 milletvekilimizle bütün olarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim derdimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir, halkımıza hizmet vermektir” diye konuştu.

-Üstel’den Erdoğan’a teşekkür

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısına da işaret eden Üstel, Kıbrıs Türk halkı adına Erdoğan’a teşekkür etti.

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’la enerji entegrasyonu protokolü imzaladığını da belirten Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Anavatan Türkiye’nin böyle bir protokolü bir yıl önce imzaladığını anımsattı.

“Fizibilite raporları bitti” diyen Üstel, önümüzdeki hafta bu kapsamda Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini, enerji sorununu kökten çözmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.