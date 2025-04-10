“Lefkoşa’da yeni bir hastanenin inşasına başlıyoruz. Girne Hastanesi’ni ise bu yıl halkımızın hizmetine sunacağız”

Başbakan Ünal Üstel, “Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik, sarsılmaz bir temel üzerinde güçleniyor. Halkımızın refahı artıyor. Ülkemizin altyapısı güçleniyor. Yeni yatırımlar, yeni projelerle KKTC büyüyor” dedi.

Üstel, 2025 yılının büyük projelerin tamamlandığı, halkın refahının yükseldiği ve kalkınma hamlelerinin hız kazandığı bir yıl olacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile birlikte Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

-“ Projeleri birer birer hayata geçireceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetini KKTC’de görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek sözlerine başladı.

Cevdet Yılmaz ile iki hafta önce Ankara’da buluştuklarını kaydeden Üstel, “Çeyrek asır sonra hazırladığımız 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda tam 21 milyar TL’lik yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını imzaladık.” dedi.

Üstel, bu anlaşma ile sağlanan kaynak sayesinde ülkenin refahını yükseltecek ve halkın uzun süredir beklediği projeleri birer birer hayata geçireceklerini dile getirdi.

“Bu yıl, özellikle sağlık alanında çok önemli adımlar atıyoruz. Lefkoşa’da yeni bir hastanenin inşasına başlıyoruz. Girne Hastanesi’ni ise bu yıl halkımızın hizmetine sunacağız. Ulaştırma alanında da büyük projelerimizi tamamlıyoruz. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Karpaz Yolu, Çatalköy-Girne Yolu ve Değirmenlik-Girne Dağ Yolu, bu yıl sonlanacak hedef projelerimiz arasında.” diyen Üstel, bugün Yeni Yüksek Mahkeme binasının temelini hep birlikte atacaklarını dile getirdi.

-“ Devletimizin kökleştiğini simgeleyen güçlü adımlar”

Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası ve Yeni Meclis binasının da çok yakında hizmete gireceğini belirten Üstel, “Bu iki anıtsal yapı, devletimizin kökleştiğini simgeleyen güçlü adımlar olacak.” dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin sarsılmaz bir temel üzerinde güçlendiğini ifade eden Üstel, karşılıklı saygı, sevgi ve iş birliğiyle yürüyen ilişkilerin büyük bir sinerji kazandırdığını belirtti.

“Bu sinerji sayesinde, halkımızın refahı artıyor. Ülkemizin altyapısı güçleniyor. Yeni yatırımlar, yeni projelerle KKTC büyüyor.” diyen Üstel, 2025 yılının büyük projelerinin tamamlandığı, halkın refahının yükseldiği ve ülkenin kalkınma hamlelerinin hız kazandığı bir yıl olacağını dile getirdi.

Üstel, “Bu vesileyle Cevdet Yılmaz ve değerli heyetine bir kez daha ‘hoş geldiniz’ diyorum.” ifadesini kullanarak, Türkiye’deki tüm soydaşları en içten sevgi ve selamlarını gönderdiğini kaydetti.

- Yılmaz'ın temasları ...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Metehan bölgesinde yapılacak yeni Yüksek Mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi temel atma törenine katılacak.

Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılar Madalya ve Takdim Töreni ve Lefkoşa yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısına da katılacak.