Başbakan Ünal Üstel, 28 Şubat Sivil Savunma günü dolayısıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Nurullah Coşan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’deki deprem ile Sivil Savunmanın öneminin ve insan hayatı için gerekliliğinin bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Sivil Savunmanın Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatarak, “Ulusal afet yönetimi sisteminin önemli bir parçası olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığımız; halkımızın ihtiyaç duyduğu ve yaşanabilecek muhtemel her tür afete yönelik müdahale gücünün koordine edilmesi görevinin yanında, günün gereklerine uygun afet yönetimi süreçlerini her gün geliştirerek uygulamaya devam etmektedir” diye konuştu.

Depremde yaşanan can kayıplarının acısını tüm ülkenin yüreğimde hissettiğini söyleyen Üstel, “Bu zor günlerde, Türkiye’de gerçekleşen Deprem Felaketi süresince Sivil Savunmanın önemini ve insan hayatı için gerekliliğini bir kez daha yaşayarak görmüş olduk. Ülkemizin deprem kuşağı bölgesinde olması, gerekli önlemleri zamanında almayı ve arama kurtarma hizmetlerini geliştirmeyi yaşamsal bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu düşünceyle hareket eden hükümetimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızın personel ve ekipman ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için harekete geçmiş ve bu yöndeki çalışmalara öncelik vermiştir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, Sivil Savunma Teşkilatı mensuplarının Sivil Savunma Günü’nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.