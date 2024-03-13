Başbakan Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için Hükümet olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan hekimler ile sağlık çalışanlarının insan yaşamı için hayati bir görevi yerine getirdiğine vurgu yapan Üstel, “Hükümet olarak bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu güne sağlık hizmetlerinin geliştirilip iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerinin günün koşullarına uyarlanması için ülkenin olanakları çerçevesinde yatırım ve atılımlarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Üstel, sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılmasının yanında etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi tesis edilmesi, sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi, halkın hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesi ve daha çağdaş bir sağlık sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Gerekli teknik ekipman ve donanımın eksiliklerinin giderilmesi, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması konularında çalıştıklarını belirten Üstel, personel eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra yapısal anlamda yapılacak iyileştirmelerle de Devlet Hastanelerini her tür doğal afete hazır hale getirme çalışmalarını da başlattıklarını kaydetti.

Üstel, “Tek gaileleri, insana hizmet olan, mesleklerini büyük bir aşkla icra eden, savaşta, salgınlarda, doğal afetlerde ve her tür zorlukta halkımızın yanında olan hekimlerimizin bayramını kutluyor, şahsım ve halkım adına göstermiş oldukları tüm fedakarlıklardan dolayı kendilerine en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.