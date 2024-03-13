Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın özverili çabalarını ve tıp alanındaki ilerlemeleri kutladığımız bir günü daha birlikte karşılıyoruz. Tıp Bayramı, sağlık sektöründe çalışan her bir bireyin önemli katkılarını ve toplumumuzun sağlık ve refahı için verdikleri mücadeleyi anma ve takdir etme fırsatı sunar.

Sağlık çalışanları, insan hayatını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılıklarıyla toplumumuzun en değerli varlıklarından biridir. Her gün, hastaların iyileşmesi için gece gündüz demeden çalışan doktorlardan, hemşirelerden, teknisyenlerden ve diğer sağlık personelinden oluşan bir ekip, fedakârca hizmet vermektedir.

Tıp Bayramı vesilesiyle, sağlık çalışanlarımızın yorulmak bilmeyen çabalarını kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."



