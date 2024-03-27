Başbakan Ünal Üstel, 25 yıl önce yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden yapılması için nisan ayında ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Üstel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajında 25 yıllık hasreti bitireceklerini vurgulayarak, “Tiyatro sanatçılarımız oyunlarını emanet sahnelerde oynamayacak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni yuvasına kavuşacak” dedi.

Kültürün, sanatın gelecek nesillere aktarılması, tüm kesimlerle buluşturulması için hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Başbakan Üstel, 27 Şubat 1999’de yanan Devlet Tiyatroları projesi için gerekli kaynağın Maliye Bakanlığı tarafından bloke edildiğini, Nisan ayında ihaleye çıkılacağını yineledi.

Başbakan Üstel, 27 Mart mesajında, Kıbrıs Türk tiyatrosuna emek veren tüm tiyatro sanatçılarının, tiyatrolarda görev yapan sahne emektarlarının ve sanatseverlerin gününü kutladığını da kaydetti.