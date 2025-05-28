Başbakan Ünal Üstel KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yer alan Kayalar ayrımı- Sadrazamköy yolunda incelemelerde bulundu.

Üstel’e ziyaretinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Toplamda 15 km olarak planlanan Kayalar ayrımı-Sadrazamköy yolunun Kayalar köyü çıkışına kadar 7 km’lik kesimi 5-6 metre platform genişliğine sahip olacak. Kayalar köyü çıkışından Sadrazamköy çıkışına kadar Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan 8 km’lik kesiminin platform genişliği ise 4-5 metre olacak.

-Üstel: “Ulaşım alanında gerek havada gerek karada gerekse de denizde her türlü iyileştirmeyi yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel, hükümeti kurdukları gün halka verilen sözlerden birini daha hayata geçirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hükümeti kurdukları gün halka öncelikle KKTC’de siyasi istikrarı sağlama sözü verdiklerini kaydeden Üstel, siyasi istikrar sayesinde TC destekleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu proje ve çalışmaları birer birer yerine getireceklerinin altını çizdi.

Üstel, hükümetin üç senesini doldurduğunu ve geçen hafta UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayata geçirdiği projeleri halka aktardıklarını anımsattı.

Hükümet programını açıklarken bazı kesimlerin söz konusu projelerin hayata geçirileceğine inanmadıklarını işaret eden Üstel, “Koalisyon ortaklarımızla uyum içerisinde halka hizmet yolunda her türlü engeli aşacağız.” ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, dünyanın uyguladığı ambargo ve izolasyonlara rağmen ülkenin iş insanları ve esnafının çalışmaya devam ettiğini söyleyerek, “Her zaman olduğu gibi Anavatanımız Türkiye yanımızdadır.” dedi.

Son dönemde inşaat sektöründe, turizmde ve eğitimde bir ivme kazanıldığını işaret eden Üstel, Rum hükümetinin ise her türlü baskıyı uygulamaya başladığını dile getirdi.

Üstel, ulaşım alanında gerek havada gerek karada gerekse de denizde her türlü iyileştirmeyi yapacaklarını işaret ederek, ulaşımın bir medeniyet olduğunu kaydetti.

-“40 yıl önce bir yamalama yapıldı ve 40 yıldır taş taş üstüne koyulmadı”

Söz konusu yolda 40 yıl önce bir yamalama yapıldığını ve 40 yıldır taş taş üstüne koyulmadığını söyleyen Üstel, “Biz konuşmuyoruz. Biz iş yapıyoruz, biz çalışıyoruz. Koalisyon ortaklarımızla çalışmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Üstel, bugün Kayalar ve Sadrazamköy’ün startını verdiklerini; Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta yolunun ise bitme aşamasına geldiğini, ileriki günlerde ise Lapta, Geçitköy, Çamlıköy, Yılmazköy şeridini Lefkoşa’ya bağlayacaklarını dile getirerek, halkın seyahat ederken daha çağdaş ve konforlu yollara kavuşacağını belirtti.

Konuşmasında Girne-Çatalköy yolunun startını da verdiklerini söyleyen Üstel, ülkede yapımı tamamlanma noktasına gelen ve tamamlanan yollar hakkında da bilgi verdi.

Üstel, son Ankara ziyaretinde, Türk Hava Yolları, A Jet ve Pegasus yetkilileriyle görüştüklerini ve bayramdan sonra A Jet’ten iki tane uçağın ekonomik fiyatlarla Türkiye-Ercan arası seferler yapacağını söyledi.

- “Türkiye’de uçaklarda şehirlerarası uygulanan tarifenin benzeri TC ile Ercan arasında uygulanacak”

Üstel, Türkiye’de uçaklarda şehirlerarası uygulanan tarifenin benzerinin TC ile Ercan arasında uygulanacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’a beklenen shuttle servislerinin başlayacağını da açıklayarak, ayrıca Ankara, İzmir, Antalya, Adana seferlerinde de düzenlemeler yaptıklarını ve çok ekonomik fiyatlarla seyahat edilebileceğini işaret etti.

Söz konusu görüşmelerde bu uçaklarda Kıbrıs Türk Havayolları zamanında çalışan pilot ve hosteslerin yeniden istihdam edilebilmeleri için KKTC’ye yönelik pilot ve hostes alımı konusunda münhal açılmasını talep ettiklerini de aktaran Üstel, “KKTC ile TC arasında düzenli gün içerisinde durmadan uçak seferi yapacak uçaklar içerisinde çok sayıda KKTC’li pilot ve hostesin çalışacağını ifade etti.

Üstel bu konudaki münhallerin yakında yapılacağını belirterek, buralarda çalışmak isteyenlerin başvuru yapabileceklerini vurguladı.

Deniz giriş limanlarında da iyileştirme yapmayı planladıklarını duyuran Üstel, bu konudaki açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacaklarının altını çizdi.

Üstel, konuşmasının sonunda kendilerinin yeni kapı açmak için girişimde bulunduklarını ancak Rum tarafının ise mevcutları dahi engellemeye çalıştığını aktararak, halkın tüm bunları görmesi gerektiğini söyledi.

-Arıklı: “50 yıldır el değmeyen yollara bizim elimiz değdi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin verdiği sözlerden bir tanesini daha yerine getirmenin mutluluğunu ifade ederek, “En son 40 yıl önce bu yolda tadilat yapıldı ve üstünden 40 yıl geçilmesine rağmen işlem yapılmadı.” dedi.

Arıklı, kendi dönemlerinde sadece Kayalar-Sadrazamköy yollarını değil, 50 yıldır el değmemiş köy yollarını da yapma mecburiyetleri olduğunu söyleyerek, “Çayönü-Güvercinlik, Dipkarpaz-Manastır veya Dilekkaya yolu gibi 50 yıldır el değmeyen yollara bizim elimiz değdi.” şeklinde konuştu.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle de hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini vurgulayan Arıklı, Değirmenlik-Çatalköy yoluna da çok kısa bir süre içinde başlayacaklarını ifade etti.

Erhan Arıklı, konuşmasının sonunda yolun hayırlı olmasını temenni etti.

-Mutlu: “Kayalar ayrımı-Sadrazamköy yolu toplamda 15 km olacak”

İncelemede, TC Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu, Kayalar ayrımı- Sadrazamköy yolu hakkında teknik bilgi vererek, Kayalar ayrımı-Sadrazamköy yolunun toplamda 15 km olacağını belirtti.

Kayalar Köyü çıkışına kadar 7 km’lik kesimin 5-6 metre platform genişliğine sahip olacağını aktaran Mutlu, Kayalar Köyü çıkışından Sadrazamköy çıkışına kadar Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan 8 km’lik kesiminin platform genişliğinin 4-5 metre olacağını dile getirdi.