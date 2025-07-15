Güzelyurt Yeni Sosyal Konut Projesi 1. Etap Sözleşmesi imzalandı

Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde, İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. arasında “Güzelyurt Yeni Sosyal Konut Projesi 1. Etap Yapım İşi Sözleşmesi” imzalandı.

Törende konuşan Başbakan Üstel, “Halkımıza söz verdiğimiz gibi 27 yıl aradan sonra hükümetimiz bu alanda somut adımlar atmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konuşmasında sosyal konut projelerinde bir dönem yaşanan duraklamaya dikkat çeken Üstel, şunları söyledi:

“Ne yazık ki yasadaki bazı eksiklikler nedeniyle projelerde bir duraklama dönemi yaşandı. Ancak yaptığımız yasal düzenlemelerle birlikte sosyal konut projeleri yeniden hız kazandı. Halkımıza söz verdiğimiz gibi, 27 yıl aradan sonra hükümetimiz bu alanda somut adımlar atmaya başladı.”

- Fazla başvuru halinde noter huzurunda çekiliş yapılacak

Güzelyurt’ta yapılacak sosyal konutlar için yarından itibaren başvuru alınmaya başlanacağını belirten Üstel, “Gençlerimiz, Güzelyurt Kaymakamlığına başvuruda bulunabilir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olursa, hak sahiplerini noter huzurunda yapılacak çekilişle belirleyeceğiz. Bir sonraki hedefimiz ise Alayköy Sosyal Konut Projesi’nin temelini atmak ve süreci başlatmaktır” dedi.

- Bu yıl gençlerimizin yılı olacak

Yılın başında ilan ettikleri hedefi hatırlatan Üstel, “Bu yıl gençlerimizin yılı olacak demiştik. Gençler için düşük faizli kredi paketleri hazırladık. Bu sayede gençlerimiz hem serbest piyasadan hem de hükümetin hayata geçirdiği sosyal konut projeleriyle ev sahibi olabilecek” şeklinde konuştu.

- Teşekkür Mesajı

Başbakan Üstel, Güzelyurt Yeni Sosyal Konut Projesi’nin hayata geçmesinde emeği geçen İçişleri Bakanlığına, Müteahhitler Birliği’ne ve Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd.’ye teşekkür etti.

Not: Başvuru koşulları ektedir