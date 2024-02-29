Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneğinin her yıl farklı bir konsept altında düzenlediği sergi ve sanatsal etkinliklerinin on beşincisi Kültür Dairesinin katkılarıyla ve Atatürk Meslek Lisesi işbirliğinde yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Bedia Kale’nin verdiği bilgiye göre, etkinliğin ilk ayağı “Untitled” isimli sergi 17-26 Ocak tarihleri arasında düzenlendi. Sergi açılışının ardından, sırasıyla “Lüster Seramik Pişirimi”, “Seramik Üzerine Baskı”, “Geleneksel Lapta Seramikleri” sunum ve atölye çalışmaları düzenlendi.