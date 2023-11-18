UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini: "Şu an, güneyden kuzeye insani yardım taşımak çok zor"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin kuzeyine yardım gönderilememesi nedeniyle oradaki durumun çok zor olduğunu belirterek: "Kent hizmetlerinin çoğu için kullanılacak yakıt kalmadı." dedi.

Lazzarini, Cenevre'de, Gazze'nin kuzeyindeki durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Güncel verilerin Gazze'nin kuzeyinde 250 ila 300 bin kişinin yaşadığına işaret ettiğini belirten Lazzarini, UNRWA'nın artık bölgede varlık göstermediğini, en son kuşatma gerçekleşmeden Şifa Hastanesine konvoy gönderdiğini aktardı.

Lazzarini, binlerce Filistinlinin kuzeyi terk etmek için kullandığı insani yardım koridorunun son günlerde "tek yönlü" işlediğinin ve yardımları "Kuzeye götürmenin hiçbir ihtimali" olmadığının altını çizdi.

İletişim hatları açık olduğunda telefon üzerinden bölgedekilerle temas kurabildiklerini bildiren Lazzarini, "Refah'tan Beyt Hanun kentine, insanların olduğu her yere yardım sağlama çağrısı yapıyoruz. Şu an, güneyden kuzeye insani yardım taşımak çok zor." ifadesini kullandı.

- Bölgede günlük yakıt ihtiyacı 120 bin litre

İsrail'in 15 Kasım'da, "bir seferliğe mahsus" ve yalnızca Refah Sınır Kapısı'ndan gelen yardım dağıtımında kullanılmak üzere 23 bin litre yakıt girişine izin verdiğini hatırlatan Lazzarini, bölgede günlük yakıt ihtiyacının 120 bin litre olduğunu ve izin verilen yakıtın da yetersiz kaldığını belirtti.

Lazzarini, "(15 Kasım'da) Verilen yakıt teknik olarak 2 gün içindi. İhtiyaç duyulanın günlük yalnızca yüzde 10'una denk geliyor." dedi.

Süre geçtikçe bölgedeki yakıt eksikliğinin felaketlerle sonuçlanacağına dikkati çeken Lazzarini, UNRWA'nın, su ve gıda tedarik etmek, hastane jeneratörlerini çalıştırmak ve 800 binden fazla Filistinlinin kaldığı UNRWA merkezlerinin aktifliğini sürdürmek için yakıtın şart olduğunu her defasında vurguladıklarını ifade etti.

UNRWA'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 103 UNRWA çalışanı yaşamını yitirdi ve yüzde 70'i Gazze Şeridi'nin merkez ve güney bölgelerinde bulunan 64 UNRWA tesisi de zarar gördü.

-İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

(AA/TUĞ/YIL)