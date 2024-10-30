Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisinin, Ajans'ın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarısını onaylamasının Filistin halkını hayat kurtarıcı bir hizmetten mahrum bırakacağını söyledi.

Associated Press'e (AP) mülakat veren Lazzarini, İsrail Meclisinin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin konuştu.

Kararın "nihayetinde Filistinlilerin kendisini hedef aldığını" belirten UNRWA Genel Komiseri, "(Karar) Filistinlileri işlevsel bir hayat kurtarıcı hizmetten, eğitimden ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın uygulanmasının işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de istikrarsızlığı artıracağının altını çizen Lazzarini, "UNRWA'nın faaliyetlerini 3 ay içinde durdurması Gazze'de daha fazla insanın ölmesi anlamına gelir." diye konuştu.

UNRWA'nın faaliyetlerini devam ettirebilmesi için "yaratıcı alternatifler" aradıklarını aktaran Lazzarini, kararın geri çekilmesi ya da 3 aylık sürenin uzatılması için İsrail'e çağrıda bulunulduğunu söyledi.

Lazzarini ayrıca, yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından İsrailli yetkililerin Ajans'la resmi olarak iletişime geçmediğine dikkati çekti.

Gazze'de her iki kişiden birinin 18 yaşın altında travmatize olmuş çocuklar olduğunu hatırlatan Lazzarini, "UNRWA'nın işlevsiz olması bu çocuklara hiçbir geleceklerinin olmayacağını söylemektir." yorumunu yaptı.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

- Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.