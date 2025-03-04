UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde ve güneydeki Han Yunus kentinde sosyal ve psikolojik destek sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 15 binden fazla kişiye sosyal ve psikolojik destek verildiği belirtilen açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin evlerine ve yıkılan yerleşim alanlarına geri dönmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ocak ayından bu yana yaklaşık 260 bin çocuk UNRWA'nın uzaktan eğitim programına kayıt yaptırdı ve katıldı." ifadelerine yer verildi.

- 137 okul ve üniversite tamamen, 357 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun çekilmesiyle Gazze'deki yıkımın boyutu da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarında bölgedeki 137 okul ve üniversite binası tamamen, 357'si ise kısmen yıkıldı. Soykırımda 12 bin 800 öğrenci ve 760 eğitimci hayatını kaybetti, 700 bini aşkın öğrenci eğitimden mahrum kaldı, yüzlerce okul ise yerinden edilen sivillerin sığındığı barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Aylarca eğitimleri aksayan öğrencilerin, yaklaşık 16 ayın ardından döndüğü bazı okul sıraları, duvarları ve bahçeleri ise saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının 23 Şubat tarihli açıklamasında, Filistinli tüm çocukların eğitim hakkını garanti altına alma taahhüdü vurgulanarak, "Halen yıkılmayan veya onarılarak eğitime hazır hale getirilen okullar, ayrıca birçok bölgede oluşturulan alternatif eğitim noktaları aracılığıyla eğitimi sürdüreceğiz." denilmişti.

Bakanlığın okula gidemeyen öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için uzaktan eğitim seçeneğini sağlamaya devam ettiği ve bu zorlu koşullarda dahi öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması konusunda kararlı oldukları kaydedilmişti.