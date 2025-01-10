Los Angeles'ta 10 binden fazla yapıya hasar veren yangınlar, bölgede etkisini sürdürüyor. Bu yapılar arasında birçok Hollywood ünlüsünün konutu da bulunuyor.

The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı.

Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi.

Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı.

Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınlarda daha önce Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Köy yollarındaki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ile birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde 322 kilometrelik köy yollarının büyük bir bölümünün bittiğini ve programda herhangi bir aksama olmadan çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bir soru üzerine Arıklı, “İş yapınca, üretince ve ortaya böyle güzel eserler çıkınca insan daha da motive oluyor. Hizmet için buradayız.” ifadelerini kullandı.