United Healthcare CEO'su Bryan Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, Perşembe günü Pennsylvania'da çıktığı mahkemede iade duruşması hakkından feragat etti. Böylece New York'a dönüşünün önü açılmış olurken, New York büyük jürisi 26 yaşındaki Mangione'ye 11 suçlama yöneltti.

Savcıların salı günü yaptığı açıklamaya göre Mangione, birinci derece cinayet ve terör eylemi olarak cinayet de dahil olmak üzere çeşitli cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

Mangione'nin bu ayın başlarında Manhattan'da UnitedHealthcare CEO'su Thompson'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Beş gün boyunca kaçtıktan sonra geçen hafta Altoona, Pennsylvania'daki bir McDonalds'ta gözaltına alındı.

Mangione'nin gözaltına alındığında üzerinde detaylı bir planın yanı sıra sağlık sigortası şirketlerini "asalak" olarak nitelendiren ve onları kurumsal açgözlülükleri nedeniyle kınayan el yazısıyla yazılmış bir manifesto bulunduğu bildirildi. Mangione manifestosunda ayrıca, saldırının "masumları riske atmayacak" şekilde "hedefli" ve "kesin" olarak tasarlandığını yazmıştı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg düzenlediği basın toplantısında zanlının "korkutucu, iyi planlanmış, hedefe yönelik bir cinayet" işlediğini söyledi ve "en temel ifadeyle bu, dehşet uyandırmayı amaçlayan bir cinayetti" diye ekledi.

-Mangione'ye yönelik suçlamalarda terörle mücadele yasası kullanıldı

New York savcıları, 11 Eylül döneminden kalma bir terörle mücadele yasasını kullanılıyor. Bu yasaya göre, "sivil bir halkı korkutmak veya baskı altına almak, korkutma veya baskı yoluyla bir hükümet biriminin politikasını etkilemek veya cinayet, suikast veya adam kaçırma yoluyla bir hükümet biriminin davranışlarını etkilemek" amacıyla işlenen bir suç "terör suçu" teşkil ediyor.

Yasa bu suçu daha ciddi bir ceza kategorisine sokuyor: bu da Mangione'nin suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geliyor.

Mangione ayrıca, Pennsylvania'da daha önemsiz silah ve sahtecilik suçlamaları da dahil olmak üzere başka suçlamalarla da karşı karşıya kaldı. 26 yaşındaki Mangione, savcının kendisine Altoona Polis Departmanından 20 sayfalık bir soruşturma raporu vermesi karşılığında bu suçlamalarla ilgili ön duruşmadan da feragat etti.

Blair Bölge Savcısı Pete Weeks, Mangione'yi mümkün olan en kısa sürede New York yetkililerine teslim etmek istediğini ve Pennsylvania'daki suçlamaları askıya almaya hazır olduğunu söyledi.

"Şu anda onların gözetiminde. New York'ta cinayet ve ilgili suçlamalarla ilgili yargılanmayı ya da kovuşturmayı beklemek üzere New York'a gidecek," dedi.

Pennsylvania, Hollidaysburg'daki Blair County Adliyesi'nin dışında, birkaç destekçinin ellerinde "Luigi halk seni duyuyor," "Kâr için cinayet terörizmdir" ve "Luigi'ye özgürlük" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Thompson'ın öldürülmesi ABD'de büyük bir sağlık tartışmasının fitilini ateşledi. Pek çok kişi sosyal medyada sağlık sigortası şirketlerine olan kızgınlıklarını dile getirirken, reddedilen sağlık hizmeti talepleri, kabarık faturalar ve doktorlar ile sigortacıların anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle kendilerini belirsizlik içinde hissettiklerine dair hikayelerini paylaştı.

Cinayetin ardından New York polisi, şirket liderlerine yönelik tehditlerin arttığını bildirdi. Diğer yöneticilerin yüzlerinin yer aldığı "Aranıyor" posterleri Manhattan'ın dört bir yanına asıldı.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch salı günü yaptığı açıklamada, "Katilleri kutlamıyoruz," dedi. "Bunu rasyonalize etmeye yönelik her türlü girişim alçakça, pervasızca ve derinden sahip olduğumuz adalet ilkelerimize aykırıdır."