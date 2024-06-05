United for Palestine Cyprus, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'daki diğer bölgelere yönelik devam eden saldırılarına karşı 8 Haziran Cumartesi yürüyüş düzenleyecek.

Filistin'in kurtuluş mücadelesi için bağımsız aktivistlerle dayanışma içinde kampanya yürüten Hareket adına yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'daki diğer bölgelere yönelik devam eden saldırılarına karşı, Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenim gören Filistinli öğrenci topluluğu Filistinli Öğrenciler Genel Birliği ile dayanışma içinde düzenleneceği belirtildi.

Yürüyüş 8 Haziran Cumartesi saat 17.00’de Kuğulu Park’tan başlayacak. Meclis önünde ve İngiliz Yüksek Komiserliği önünde konuşmalar yapılacak.

Açıklamada, Hareketin talepleri şöyle duyuruldu:

“İsrail devleti ile iş birliği içinde olan sermayedarların kamuoyuyla paylaşılması ve tüm faaliyetlerin durdurulması,

İsrail devleti ile iş birliğinde olup KKTC’de mülk sahibi olanlara yaptırım uygulanması ve mülklerin iade edilmesi,

İsrail meşeli ürünlerin adaya ithalatına sınırlama getirilmesi,

İsrail’le doğrudan veya doğrudan olmayan yollarla yapılan ticari anlaşmaları sonlandıran devlet politikalarının geliştirilmesi,

İsrailli eğitim kurumlarıyla iş birliği anlaşmalarının feshedilmesi,

Filistin’deki işgal ve saldırılardan doğrudan etkilenen öğrencilere maddi ve manevi destek verilmesi.”