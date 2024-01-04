Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de zamanın daraldığı, çok sayıda çocuğun ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Açlık tehlikesinin arttığına dikkati çeken Russell, yüz binlerce çocuğun yakın zamanda çok ciddi beslenme eksikliği çekebileceğini vurguladı.

Russell, "Zaman daralıyor. Birçok çocuk halihazırda ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Bazı çocukların ölüm riskiyle karşılaşabileceğinin altını çizen Russell, bunun gerçekleşmesine izin veremeyeceklerini kaydetti.