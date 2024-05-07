-Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu’nun, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği program kapsamında, ülkede bulunan Türk sinema sanatçısı Ediz Hun ve eşi Berna Hun ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar ve Hun çiftleri, Çağlayan’da sosyal içerikli yemekte buluştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan iki buçuk ay önce ödül almak için ülkeye gelen ve Kıbrıs Türk Kuvvetler Alay Komutanlığı’nı da ziyaret eden Ediz Hun’u, eşi Berna Hun ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ediz Hun ise konuşmasında 6 Mayıs 1974’te Türkan Şoray’la birlikte Kıbrıs’a geldiklerini belirterek, 50 yıl sonra aynı gün adaya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ediz Hun, rahatsızlığı nedeniyle Kıbrıs’a gelemeyen Türkan Şoray’ın selamlarını iletti.