Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 2 Bin 778'e Yükseldi İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 2 Bin 778'e Yükseldi

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı. UNRWA'dan bir başka yetkili de yaptığı açıklamada, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.