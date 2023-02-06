Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda bir basın açıklaması yaptı.

Spor müsabakaları için Türkiye’de bulunan öğrencilerin son durumu ile bilgilendirmede bulunan Üstel, “Kahramanmaraş’ta bulunan öğrencilerimizde can kaybı yok. Emin ellerdedir. Adıyaman’daki öğrencilerimizden henüz çok sağlıklı bir bilgi alamadık” dedi.

Üstel, KKTC’den 30 kişilik heyetin AFAD’a destek için12.00’da gemi ile yola çıktığını ifade eden Üstel, “Yaşanan depremden dolayı orada büyük sıkıntılar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Özel uçakla Adıyaman’a gidileceğini ve uçağın hazırlandığı dile getiren Üstel, “Aile yakınları ve kurtarma ekipleri bu uçakta yer alacak” diye konuştu.

Üstel, hükümet olarak elimizden gelen tüm desteği vereceklerini kaydederek, “Biz sağlıklı bilgilerle size ulaşacağız. Resmi kaynaklardan gelmeyen bilgilere itibar etmeyin” açıklamasında bulunda

Başbakan Üstel, uçağın kalkış yaptıktan sonra tahmini olarak 2 saate Adıyaman’da olacağını sözlerine ekledi