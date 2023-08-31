Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun beşincisi 1-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Belediye açıklamasına göre, sempozyuma bu yıl Kuzey Kıbrıs dahil, Türkiye, ABD, İtalya, İrlanda, Letonya, Almanya, Fransa, İran ve Rusya’dan 70 akademisyen, sanatçı ve katılımcı Vounous için seramik, tunç, cam eserler üretecek.

Üretimler tamamen ilkel tekniklerle yapılacak ve sempozyum boyunca halk tarafından her akşam 17.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok konuyla ilgili açıklamasında beldelerinde üst üste kültürel ve sanatsal faaliyetlerin başarıyla yapılabilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Kırok, “Büyük Töreni yapacağımız 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 18.00’de tüm halkımızı Vounous’a davet ediyorum. Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak halkımıza en güzelini sunmak için görevdeyiz ve bunda da başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

5. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda ayrıca akademik bildiriler sunulacak ve Akdeniz dünyasında önemli yer tutan seramikler antik çağlarda olduğu gibi odun fırınlarında pişirilecek.

Bu çalışmalar yanında “ Tohum” Belgeselinin Kuzey Kıbrıs galası ve belgeselin yönetmeni ile söyleşi de yapılacak.