Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21.si gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda yer alacak piyanist - besteci Arman Ratip’in vereceği Piyano Resitali ile devam ediyor.

Saat 20.30’da başlayacak Piyano Resitali’nde Arman Ratip, Paganini - Chopin - Brahms - Liszt (Potpourri), Folk Song in A Minor, Mysterious Night II, Zeta Retucilli II, Extraterrestrial Romance ve Andromeda eserlerini seslendirecek.

Festival 13 Ekim Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC CSO & Kemancı Deniz Şensoy Konseri ile devam edecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar'dan ve online olarak: biletfest.com dan sağlanabilecek.