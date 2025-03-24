Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentindeki bir ofisinin patlayıcı maddeyle hedef alınmasını şiddeti kınadı.

ICRC, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Refah'ta bulunan ICRC ofisinin, açıkça işaretlenmiş ve tüm taraflara bildirilmiş olmasına rağmen patlayıcı ile hedef alındığı bildirilen açıklamada, "Şans eseri bu olayda hiçbir personel yaralanmadı ancak bunun ICRC'nin faaliyet gösterme yeteneği üzerinde doğrudan bir etkisi oldu. ICRC tesislerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de geçen hafta artan çatışmaların önemli insani etkilerinin olduğu ve yüzlerce sivilin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in yoğun saldırılarının insanların yerlerinden olmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Birçok insanın gidecek başka yeri yok. Birçoğu çadırlarını ve eşyalarını geride bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca, yiyecek ve güvenli su kaynakları da azalıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ateşkesin ardından çatışmalar ve şiddetin yeniden başlamasının umut kaybına neden olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılay'ı ekipleriyle iletişimin dün kesildiği ve nerede olduklarının bilinmediği belirtilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Gazze'deki insani yardım görevlileri öldürüldü ve yaralandı. Uluslararası insani hukuk, insani yardım ve tıbbi personele, tıbbi tesislere ve insani yardım operasyonlarında kullanılan nesnelere özel koruma sağlar. Bakımın sürekliliğini sağlamak için her koşulda bunlara saygı gösterilmeli ve bunlar korunmalıdır. Asla saldırıya uğramamalı." değerlendirmesi yer aldı.