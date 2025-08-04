Uluslararası Alasia Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı için Öğrenci Kabulüne Başladı

Kıbrıs’ın yeni yükseköğretim kurumlarından biri olan Uluslararası Alasia Üniversitesi, 2025–2026 akademik yılı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine resmen başladı. 150 bin metrekarelik geniş bir kampüs alanına kurulan üniversite, ilk yılında 2500 öğrenci kapasitesiyle akademik hayata kapılarını açtı.

Modern kampüs altyapısıyla dikkat çeken Uluslararası Alasia Üniversitesi, öğrencilerine yalnızca akademik başarı değil, sosyal, kültürel ve fiziksel gelişim olanakları da sunmayı hedefliyor. Kampüs içerisinde 1123 kişilik modern yurtlar, amfi tiyatro, spor tesisleri, laboratuvarlar ve açık sosyal alanlar yer alıyor. Öğrencilerin güvenliği ve konforu için 7/24 güvenlik hizmeti, yüksek hızlı internet, ulaşım kolaylığı ve çeşitli destek birimleri de kampüs yapısına entegre edilmiş durumda.

Kampüs yaşamını zenginleştiren unsurlar arasında yer alan açık hava sineması, halı sahalar ve kulüp etkinlikleri, öğrencilere ders dışı zamanlarını verimli ve sosyal açıdan aktif şekilde değerlendirme imkânı sunuyor.

Uluslararası Alasia Üniversitesi'nin ilk öğrenci alımıyla birlikte kampüs genelinde büyük bir hareketlilik yaşanırken, üniversitenin sunduğu çağdaş eğitim ortamı ve yaşam alanları, yükseköğretim alanında dikkat çekici bir açılım olarak değerlendiriliyor.