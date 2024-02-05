Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail güçlerinin son 4 ayda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı acımasız şiddet dalgası başlattığını, “hukuka aykırı ölümcül güç kullandığını” ve Filistinlilerin yaşamlarını "tüyler ürpertici" şekilde hiçe saydığını bildirdi.

Londra merkezli örgütten yapılan açıklamada, dünyanın gözü Gazze'ye çevrilmişken, İsrail güçlerinin son 4 ayda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı acımasız şiddet dalgası başlattığını belirterek, protestolar ve baskınlar sırasında gerekmediği halde veya orantısız şekilde ölümcül güç kullandığını kaydetti.

İsrail güçlerinin, yaralananlara tıbbi yardım sağlamayı reddettiği vurgulanan açıklamada, örgütün, İsrail güçlerinin hukuka aykırı ölümcül güç kullandığı dört sembolik vakayı araştırdığı, ilgili fotoğraf ve videoları incelediği ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası Af Örgütünün araştırması ayrıca İsrail güçlerinin hayati tehlikesi olan yaralılara tıbbi yardımı engellediğini ve sağlık görevlileri dahil yaralı Filistinlilere yardım etmeye çalışanlara saldırdığını ortaya koydu." denildi.

Geçen birkaç ayda İsrail'in Batı Şeria'da ölümcül baskınlarını artırdığı ve gerginliğin tavan yaptığının altı çizilen açıklamada, son olaylardan birinde İsrail güçlerinin sağlık personeli gibi giyinerek baskın düzenlediği hatırlatıldı.

Geçen yıl Batı Şeria'da 81'i çocuk en az 507 Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, bu rakamın Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 2005'te can kayıplarını kaydetmeye başlamasından bu yana "Filistinliler için en ölümcül yıl" olduğu vurgulandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki amansız bombardıman ve vahşet suçlarının örtüsü altında, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı hukuka aykırı ölümcül güç kullandı, hukuka aykırı cinayetler işledi ve Filistinlilerin yaşamlarını tüyler ürpertici şekilde hiçe saydı. Bu hukuk dışı cinayetler uluslararası insan hakları hukukunun açık ihlalidir ve İsrail'in Filistinliler üzerindeki kurumsallaşmış sistematik baskı ve tahakküm rejiminin sürdürülmesi bağlamında cezasızlıkla gerçekleşmektedir.”

Guevara-Rosas, bu vakaların, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı hukuka aykırı güç kullanımının ölümcül sonuçlarına dair şoke edici kanıtlar sunduğunu belirterek, İsrail yargı sistemi dahil İsrailli yetkililerin, Filistinli mağdurlar için adaleti sağlama konusunda "utanç verici şekilde isteksiz olduklarını" kanıtladığını aktardı.