UAD'den yapılan açıklamada, hakimler arasında yapılan seçimde Japon Yargıç Iwasawa Yuji'nin Divan'ın yeni başkanı olarak seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Yargıç Nevvaf Selam'ın 14 Ocak 2025 tarihinde başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından bu seçimin gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Selam'ın başkanlık görev süresinin normalde 5 Şubat 2027'de sona ereceği kaydedilen açıklamada, Mahkeme, İç Tüzüğü'nün 14. maddesi uyarınca, Yargıç Iwasawa'nın Selam'dan kalan süre boyunca başkanlık görevini yürüteceği ifade edildi.

Divan'a katılmadan önce Tokyo Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Profesörü ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Başkanı olarak görev yapan Iwasawa, 22 Haziran 2018'den bu yana UAD'de yargıçlık görevini yürütüyor.