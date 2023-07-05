04.07.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ulukışla’da Ağıllar Bölgesinde, Mikail CANKURT’a ait ağılın yan tarafında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, 42 adet rulo arpa sanosu ve 40 adet rulo kalem balyası yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.