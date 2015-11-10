Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 77. yıldönümünde, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törenlerle anıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ akademisyen, personel ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk tören sabah saat 08.45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde başladı.

Marşlar ve Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nun okunmasının ardından DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun yer aldığı tören, saat 09.05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ – ATAUM) Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım Bildirisi’ni okudu.

DAÜ Atatürk Anıtı’ndaki törende konuşan DAÜ – ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 77. yılında bir kere daha şükran ve saygı ile anıyoruz” dedi.

Cicioğlu, Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’’ sözünü kendisine rehber almış olan KKTC halkının devletinin de Atatürk ilke ve inkılaplarıyla birlikte sonsuza dek yaşayacağını vurguladı.

OSAM

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam “Türk ulusunun varlık nedeni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ata’mız, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı tam 77 yıl oldu. Ne var ki, her geçen yıl onun yokluğunu daha çok hissediyor, her geçen gün onu daha çok özlüyoruz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, öncelikle olanaksızlıklara ve çok kötü koşullara karşın, askeri dehasını kullanarak işgal altındaki toprakları emperyalist güçlerin elinden kurtulmasını sağladığını ifade eden Osam, O’nun ülkeyi bağımsızlığa kavuşturduğunu ve ardından da değeri ve anlamı çok büyük olan cumhuriyeti kurduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Osam, Atatürk ilkelerinin her birinin ayrı ayrı geniş ve derin anlamlar taşıdığına değinerek bu ilkelerin ancak bütününün Cumhuriyet’in özünü oluşturduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Osam, Atatürk’ün ayrılışının 77. yılında yaptıkları için sonsuz teşekkürlerini ileterek, kendisini özlemle ve saygıyla anarak konuşmasını sonlandırdı.

Törene, tüm Rektör Yardımcılarının yanı sıra akademik ve yönetsel personel ile kalabalık bir öğrenci grubu katıldı.

Bugün saat 10.30’da ise, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda bir panel gerçekleştirildi.

Söz konusu panelde, DAÜ-ATAUM Başkanı Doç. Dr. Cicioğlu “Atatürk’ten Anılar” DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan “Bir Dönüştürücü Lider Olarak Okuyan Atatürk”, Dr. Turgay Bülent Göktürk “Kasım 1938 Yazılı Basında Atatürk” ve DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) Başkanı Çağatay Kır “Atatürk ve Gençlik” konulu birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından belgesel gösterimi ile panel sona erdi.