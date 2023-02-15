MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KAYNAKLARIMIZI KORUMA İLKESİ YAPI GÜVENLİĞİNİN TEMELİDİR

- Yrd. Doç. Dr. Özlütaş: "Birebir insan hayatının karşılık bulduğu mesleğin mensubuyuz"

- GAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanı, KKTC'deki yapı tasarımı ve denetimi üzerine konuştu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kezban Özlütaş, geçtiğimiz hafta meydana gelen ve Türkiye'de yaklaşık olarak 10 ili etkileyen; Kahramanmaraş Pazarcık- Elbistan merkezli yıkıcı depremlerin ardından hissedilen büyük üzüntünün tarifsiz olduğunu belirterek, "Mesleğimizin insan hayatının birebir karşılık bulduğu bir alan olduğu gerçeği bir kez daha tescillendi." dedi.

GAÜ Medya'dan Özlem Demircioğlu'nun sorularını yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. Özlütaş, tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs Adası'nda da kaydedilmiş etkili ve yıkıcı depremlere dikkat çekerek; "Biz de oransal olarak bu kuşağın içindeyiz. Geçmişte, 6.5 ve 6.8 değerlerinde kaydedilmiş örnekler var. 'Deprem olabilir mi?' sorusundan ziyade, karşı hazırlık seçeneğinin güçlendirilmesi anlamlı ve yaşamsaldır. Risk yönetimi, elbette kapsamlı alan analizleri ile ele alınmalıdır. Öncelikle risk önceliği ile kamusal alan birimleri olan okullar, hastaneler, iş merkezleri gibi yoğun yaşam alanları gibi noktalardan başlayarak yapı stoğumuzun dayanıklılık ve hazır olma performansları kontrol edilmelidir. Elbette bilirkişi mahiyeti çok kıymetlidir; Yerel yönetimler ve bileşenleri, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin akademisyen ve uzmanları, alanlarında uzman meslektaşlarımızın iş birliğinde bu eylemler sürdürülebilinir şekilde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Ancak böyle bir başlangıç, deprem döngülerine daha hazırlıklı olmamızı sağlayabilir ki, işin eğitim ve toplum farkındalığı gibi çok kapsamlı diğer yönü de ayrıca bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"BİREBİR İNSAN HAYATININ KARŞILIK BULDUĞU MESLEĞIN MENSUBUYUZ"

Girne Amerikan Üniversitesi'nin deprem sonrası hayata geçirdiği kurumsal "Kriz Masası" çalışmaları doğrultusunda 'Gaü Medya' tarafından hazırlanan toplumsal bilgilendirme ve eğitim program dizisinin bölüm konuğu olan İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kezban Özlütaş, değerlendirmelerini şöyle tamamladı. "Herşeyden önce mühendisliğin tüm alanlarında olduğu gibi, alanımızda da 'iyi tasarım' öncelik ve kesinliktir. Ancak, bu uygulama ile bütünleştirilmediğinde anlamını yitirir. Ülkemizde, yapı denetimi ve kontrolü anlamında sorunlarımızın bulunduğu da bir gerçek. Bu bağlamda kontrol mühendisliği hayati bir kavram olarak yerini alır. GAÜ olarak, öğrencilerimizi bu anlamda gereksinim duyacakları ilk kavramı öğreterek eğitimlerine başlatıyoruz. O da; Mühendislik etiğinin ne olduğudur. Ben, öğrencilerim ile 'Birebir insan hayatının karşılık bulduğu mesleğin mensubuyuz' sözlerini çokça paylaşırım.Çünkü inşaat mühendisliği canlı güvenliği ve kaynaklarımızın korunması ile mesleki etiğini oluşturur."