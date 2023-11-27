Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrollerde ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek, tutuklanan 8 kişi bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. Polis, 25 Kasım 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pasaport kontrolü için durdurduğu Zimbabwe uyruklu Hilariy Muhpuho’nun 21 Aralık 2015 tarihinden beri 2 bin 896 gün ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, Kongo uyruklu Binene Cohantan’ın ise 21 Kasım 2022 tarihinden beri 361 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, 26 Kasım saat 01.00 sıralarında Gönyeli’de pasaport kontrolü için durdurulan Nijeryalılar Nosa Eenehıkare’nin Şubat 2022 tarihinden beri 298 gün, John Nezeki’nin 25 Kasım 2021 tarihinden beri 732 gün, Prencep Nananyere’nin 30 Eylül 2022 tarihinden beri 422 gün, Celement Kadiri’nin 27 Kasım 2022 tarihinden beri 365 gün, Nelson Nana’nın 11 Aralık 2020 tarihinden beri bin 80 gün ve Chukvidi Okafar’ın 25 Nisan 2020 tarihinden beri bin 310 gün KKTC ikamet izinsiz olarak kaldıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma yapılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.