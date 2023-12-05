Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Meriç’te, Cürümleri Önleme Şubesinin yaptığı kontrol esnasında ülkede kaçak kaldığı tespit edilerek, tutuklanan Raza Subhani bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görev yapan polis memuru İbrahim Bulak olguları aktardı.

Polis, 4 Aralık 2023 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Ağıllar Bölgesi Meriç’te, Cürümleri Önleme Şubesinin yaptığı kontrol esnasında Meriç'te sakin Raza Subhanı'nin yapılan muhaceret kontrolünde 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren 744 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede zanlının 21 Kasım 2021 tarihinde 30 gün vize ile ülkeye giriş yaptığını ancak bu süre içerisinde yasal bir işlem yaptırmadığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının Pakistan vatandaşı olup, KKTC'de yasal herhangi bir bağı bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.