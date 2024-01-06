Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Eusebe Songa Kamwasha tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ocak 2024, tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi tarafından devriyede bulundukları bir sırada Eusebe Songa Kamwasha'nın yapılan muhaceret kontrolünde 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 402 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ifadesinde parası olmadığı için okula devam edemediğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise okula devam etmek istediğini, kız kardeşinden para talep ettiğini ifade ederek, bir şans istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.