Polis tarafından dün yapılan kontroller sonucunda; ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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Polis açıklamasına göre, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 