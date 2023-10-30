İtfaiye ekipleri geçen hafta çıkan 7 yangın yanında 23 de olaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan sürede çıkan yangınlarda toplam 145 bin TL zarar oluştu.

Yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre, aracın motor bölümündeki turbo hortumundan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas ederek alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, şömineden atılan kıvılcımların şilteyi tutuşturması, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve van aracın römorkunun lastiğe sürtünüp lastiğin tutuşması olarak açıklandı.