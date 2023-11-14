Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna genelinde en ağır çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Ukrayna'nın Herson, Harkiv, Luhansk, Zaporijya gibi bölgelerinde iki ordu arasında gece gündüz çatışmalar devam ederken en ağır çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinin Liman, Bahmut, Marinka, Ugledar ve diğer yönlerinde aktif savaş faaliyetleri sürüyor.

Son dönemde en sıcak çatışmalar ise Avdiyivka şehri ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Savaşın başında bölgeden alınarak daha güvenli yerlere götürülen bazı siviller evlerine geri dönmeye çalışırken, Donetsk'te Ukrayna ordusunun kontrolündeki şehir, köy ve çeşitli yerleşim yerlerinde özellikle çocuk sahibi veya evinde hasta olan aileler ise güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor.

Ukrayna güvenlik güçleri veya çeşitli gönüllü ekiplerin yardımlarıyla tahliye edilenler, bölgenin Pokrovsk şehrindeki tren istasyonuna getiriliyor.

Savaş bölgesinde bulunan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Donetsk'teki insanların tahliye noktası olarak bilinen Pokrovsk Tren İstasyonu'ndaki sivillerin tahliye sürecini görüntüledi.

- Engelli çocuğuyla bölgeden ayrılmak zorunda kalan aile

Savaşın başladığı zamanki kadar kalabalık olmazsa da Pokrovsk Tren İstasyonu'ndan her gün onlarca sivil daha güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

Engelli çocuğu ve eşiyle istasyona getirilen 47 yaşındaki Dmitro, AA muhabirine, ailece tahliye edilmesinin sebeplerini anlattı.

Kramatorsk şehrine yakın bir köyde yaşayan ve güvenlik nedeniyle soyadını belirtmek istemeyen Dmitro, engelli çocuğuyla beraber bölgede kalmanın artık imkansız olduğunu söyledi.

Oğlunun her saldırı olduğunda veya bir savaş uçağı uçtuğunda büyük stres yaşadığını ifade eden Dmitro, "Saldırılar devam ediyor. Patlamalar oluyor. Çocuk ise yürüyemiyor. Çocuğumuz için oradan ayrılmaya karar verdik." dedi.

Dmitro, 14 yaşındaki oğlunun serebral palsili olduğunu kaydederek, "Oğlumun tedavisinin sürmesi gerekiyor. Bu yüzden şimdi Dnipropetrovsk bölgesine gidiyoruz. Tedavinin sürmesi için belki Lviv'e de geçebiliriz." diye konuştu.

Çocuğun bölgede kalmasının onun sağlık durumu açısından da tehlikeli olduğuna dikkati çeken Dmitro, "Yaşadığımız köye yakın helikopter ve uçaklar alçak uçuş gerçekleştiriyor. Çocuk ise korkuyor. Helikopterden çok değil ama özelikle uçaktan korkuyor." ifadelerini kullandı.

Donetsk bölgesinin Slavyansk kentinden 7 yaşındaki kızı Yeva ile tahliye edilen 39 yaşındaki Olga Sukhareva da yurt dışına çıkmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Diğer kız çocuğuyla kocasının evde kaldığını, kendisinin 7 yaşındaki Yeva ile tahliye edildiğini anlatan Sukhareva, "Orada (Slavyansk) kalmaktan korkuyoruz. Yeniden elektrik ve ısıtmanın kesilmesinden korkuyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları kentte durumun stabil ve güvenli olduğuna ama ağır çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrine de çok yakın yaşadıklarına işaret eden Sukhareva, "Bahmut bizden 23 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çok uzak değil. Korkuyoruz." dedi.

Evde kalan kocası ve diğer kız çocuğunun da daha sonra bölgeden tahliye edileceğini bildiren Sukhareva, "Önce biz Yeva ile ikimiz gidiyoruz yurt dışına. Sonra onlar (kocası ve diğer kız çocuğu) da yanımıza gelecek." şeklinde bilgi verdi.