



Donetsk bölgesinde sivillerin tahliyesinden sorumlu bir grubun lideri Yüzbaşı Oleg Kirnitskiy:





"Gittiğimiz noktalar sürekli Rus saldırısı altında. Burada sivil yerleşim yerleri yoğun bir şekilde saldırılara hedef oluyor"









Donetsk, 16 Mart 23 (TAK): Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki cephe hattında yer alan Siversk şehrinde yaşayan sivillerin tahliyesi zor şartlar altında devam ediyor.

Ukrayna'da sonbahardan bu yana sıcak çatışmaların yoğunlaştığı ve gittikçe şiddetlendiği Donetsk bölgesinde bazı yerleşim yerlerinde kalan sivillerin tahliye operasyonu sadece zırhlı araçlarla mümkün olabiliyor.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut ilçesine bağlı, ön cephedeki güçlü patlama seslerinin sürekli duyulduğu Siversk şehrinde yaşam adeta durmuş durumunda.

Savaşın ağır izlerine her adımda rastlanan ve sık sık Rus saldırılarına sahne olan Siversk'te kalan çoğu sivil, aylardır sığınak ve evlerin depolarında yaşamını sürdürüyor.

Ağır çatışmaların sürdüğü ön cephe hattının sadece 3 ila 4 kilometre uzağında yer alan şehir savaşın acı yüzünü yansıtıyor.

Cephede atış yapan topçu sistemleri ile diğer ağır silahlar ve makineli tüfek seslerinin her an duyulduğu Siversk'te yaşayanlar genelde sokağa çıkmamaya çalışıyor.

Uzun süredir sığınaklarda yaşayan halk, sadece insani yardımın dağıtılması sırasında şehrin merkezinde toplanıyor ve yardım aldıktan sonra hızlı bir şekilde kaldığı yerlerine dönmeye çalışıyor.

- Saldırıların altındaki Siversk'ten sivillerin tahliyesi

AA ekibi Ukrayna İçişleri Bakanlığından alınan resmi izinle Siversk şehri ve çevresindeki yerleşim yerlerinde düzenlenen sivillerin tahliye sürecini görüntüledi.

Aylardır süren hava ve topçu saldırıları nedeniyle altyapısı ağır hasar alan Siversk'te bugüne kadar kalmaya cesaret eden siviller bile artık evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Bölgede yaşayan halk yerel emniyet güçlerinin yardımıyla zırhlı araçlarla daha güvenli noktalara götürülüyor.

Şehrin özelikle cephe hattına daha yakın noktalarından tahliye edilen siviller, evlerini terk ederken gözyaşlarını tutamıyor.

Evlerine tekrar ne zaman geri dönebileceklerini bilmeyen siviller, bazı eşyalarını alarak evlerinin kapılarına kilit vuruyor.

- "Rus ordusu, cephe hattında yer alan yerleşim yerlerine giden tüm yollara ateş açıyor"

Donetsk bölgesinde sivillerin tahliyesinden sorumlu bir grubun lideri Yüzbaşı Oleg Kirnitskiy, AA muhabirine devam eden sivil tahliye süreci hakkında bilgi verdi.

Görev yaptıkları noktalarda sadece zırhlı araçlarla çalışmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Kirnitskiy, "Gittiğimiz noktalar sürekli Rus saldırısı altında. Burada sivil yerleşim yerleri yoğun bir şekilde saldırılara hedef oluyor." dedi.

Kirnitskiy, İçişleri Bakanlığına bağlı, sivillerin tahliyesi için özel oluşturulan ekiplerle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek "Rus ordusu, cephe hattında yer alan yerleşim yerlerine giden tüm yollara ateş açıyor. Saldırılar hem yerleşim yerlerine hem de araçlara yönelik düzenleniyor." şeklinde konuştu.

Siversk'te ön cephe hattına yaklaşık 4 kilometre mesafede yer alan bir semtte yaşayan ailenin bugün tahliye edildiğini kaydeden Kirnitskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rus kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlediği için tahliye sırasında zırhlı araçları kullanıyoruz. İnsanların hayatını riske atamayız. Bundan 3 gün önce Donetsk bölgesindeki bir tahliye sırasında zırhlı aracımız saldırıların altında kaldı ama kimse zarar görmedi."

(AA/ÖZ/YIL)