Ukrayna'da Savunma Bakanlığı görevine gelen Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Rusya'ya karşı zafer elde etmeyi planladıklarını bildirdi.

Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, kendisine gösterdiği güvenden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Tarihi bir dönemde Savunma Bakanı olmanın kendisi için "büyük onur" olduğunu vurgulayan Umerov, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın 5 önceliği: Askeri merkeziyetçilik, bakanlığın öznelliğinin oluşumu, uluslararası koalisyonun güçlendirilmesi ve genişletilmesi, yolsuzluğa sıfır tolerans ve dijitalleşme, Ukrayna'nın askeri sanayisinin geliştirilmesi. Zaferi kazanmak planımızdır. Zaferi elde etmek için elimizden geleni yapmalıyız."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.

Umerov'un adaylığı Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) tarafından dün onaylanmıştı.