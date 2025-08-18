Ukrayna, Rusya'nın Harkiv ve Zaporijya şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin öldüğünü, 37'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov ve Zaporijya Valisi Ivan Fedorov, Telegram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Synyehubov, Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında (İHA) toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını ifade etti.

Fedorov da gece boyunca Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya'nın idari merkezini de hedef alan füze saldırısında 17'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülkenin hava savunma sistemlerinin gece boyunca toplam 140 İHA'nın 88'ini düşürdüğünü ve Moskova'nın 4 balistik füze fırlattığını iddia etti.

Rus yetkililer ise saldırı veya iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.