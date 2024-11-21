Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik bugünkü hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırıda Rusya'nın Astrakhan bölgesinden fırlatılan bir kıtalar arası balistik füzenin de kullanıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca "MiG-31K" savaş uçağından fırlatılan "Kh-47M2 Kinjal" hipersonik füzesi ile "Tu-95MS" stratejik bombardımandan uçağından atılan "KH-101" seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılarda ölü veya yaralılar hakkında henüz bir bilgi alınmadı." ifadesine yer verildi.

Saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.