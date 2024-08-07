Denizden ve karadan kitlesel göçler için “Navkratis (Denizci) kod isimli Özel Ulusal Plan” güncellendi

Orta Doğu’da yükselen tansiyon ve çatışma nedeniyle bölgede alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarken Rum yönetimi, üçüncü ülke vatandaşlarının kaçak halde ülkeye toplu girişi ihtimaline karşı hazırlık yaptı.

Savaşın Lübnan’a yayılması ihtimali nedeniyle ülkeye toplu düzensiz göçmen girişleriyle ilgili “Navkratis” (denizci) kod isimli “Özel Ulusal Plan”ının güncellendiği haber verildi.

Fileleftheros, Rum Muhaceret ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in geçen pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu’na sunduğu yeni güncellemeleri aktardı.

Buna göre, ilk önce Rum Savunma Bakanlığı’nın ardından da Sığınma Dairesi’nin sorumlu olduğu Özel Ulusal Plan’da yapılan ana değişiklikler kapsamında düzensiz/kaçak göçmenlerin tutulduğu “Purnara” kampının kullanım şekli, tarama-kayıt-denetim prosedürlerinin uygulanacağı “İlk Kabul Merkezi” haline getirildi.

Planın hayata geçirilmesi şartları da netleştirildi. Buna göre, deniz yoluyla ya da Yeşil Hat üzerinden günlük 100’den fazla kişinin Güney Kıbrıs’a ulaşması halinde, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Harekat Kontrol Merkezi aracılığıyla verilecek mesajla devreye sokulması eklendi.

Planda göçmenlerin ulaşma şekline göre müdahil birimlerin üstleneceği roller de belirlendi. Adaya varış sırasında göçmenlerin polis tarafından teslim alınması, kontrol ve kayıt işlemlerini yaparken Sivil Savunma lojistiği üstlenecek.

Purnara’nın aşırı dolması halinde Sivil Savunma Teşkilatı tarafından Purnara çevresine ilave kamplar kurulmasını da öngören plana, duruma göre EUROPOL, FRONTEX, EUAA’dan destek talep edilmesi olanağı da eklendi.

Planın uygulanmasında herhangi bir rolü bulunmayan Bayındırlık, Elektromekanik Dairesi, Avrupa Fonları ve Dayanışma Fonları Birimi, Nüfus ve Muhaceret Dairesi, KİT’ler, örgütler ve diğer devlet birimleri plandan çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı ile paralel olarak Genel Sağlık Sistemi’nin Ruh Sağlığı, Ambvulans Birimi v.b. birimleri plana eklendi.

Plana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin katkısı ve “Zinon” Koordinasyon Merkezi’nin hazırlığı da dahil edildi.

Genel olarak “Navkratis (Denizci)” Özel Ulusal Planı, Güney Kıbrıs’a üçüncü ülke vatandaşlarının toplu halde ulaşmasının yönetilmesi için yapıldı.

Planın bir bölümü ya da tamamının uygulanabileceği durumlar ise şu şekilde sıralandı:

"Grupların ya da kitlelerin teknelerle deniz yolundan ulaşması; Grupların ya da kitlelerin Yeşil Hat üzerinden ulaşması; Ülkeye ulaşan kişiler arasında yaralılar olması; Ulaşanlar arasında tedavi edilebilir ya da edilemez veya bulaşıcı hastalığı olanlar olması; Ulaşanlar arasında suç sicili yüklü, terörist ya da hakkında uluslararası tutuklama emri bulunanlar olması; Ulaşanlar arasında çocuklar, yaşlılar ya da özel gereksinimli kişiler bulunması; Ulaşanlar arasında kimlik tespiti mümkün olmayan bebek ya da çocuk olması; Somatik ya da psikolojik açıdan hastalananlar olması; Acil ilaç, hijyen ya da kişisel bakım malzemesi ihtiyacı olması"

“Navkratis”in devreye sokulması için gereken şartlara da değinilen haberde, birinci şartın "Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden veya Deniz ve Liman polisinden tekne saptandığı bilgisi verilmesi"; ikinci şartın ise "Rum polisi tarafından Yeşil Hat üzerinden yaya olarak geçiş yapan kişi saptanması ve Purnara kampında bu kişileri barındıracak yer olmaması" olduğu kaydedildi.

Gazete, Rum yönetiminin olağanüstü hal durumunda olmayacağını, planın Muhaceret ve Uluslararası Sığınma Müsteşarı’nın talebi ile Kriz Yönetimi Bakanlar Grubu tarafından devreye sokulacağını yazdı. Planın devreye sokulabilmesi için günde en az 100 kişinin, Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs'a geçmesi gerektiğine işaret edilen haberde, Güney Kıbrıs'a varışların tekneyle denizden olması halinde planın devreye sokulması için kişi sayısının dikkate alınmayacağı kaydedildi.

Habere göre, “Navkratis” planının dört hazırlık aşaması bulunuyor:

"Yeşil kodlu rutin hazırlık aşaması (rutin izleme, kontrol, veri güncelleme, bilgi toplama, değerlendirme), Sarı kodlu artan alarm aşaması (Navkratis’in uygulanması olasılığı hakkında ilgili bütün birimlerin bilgilendirilmesi, toplu halde düzensiz göçmen gelişinin doğrulanması halinde planın devreye sokulması), Kırmızı kodlu tam alarm aşaması (Planın devreye sokulması, müdahil birimlerin derhal harekete geçmesi) ve Beyaz kodlu yardım-rehabilitasyon aşaması"