Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) bugün Merkezi Cezaevinde bir günlük grev yapıyor.

Sendikalar saat 10.30’da yeni cezaevi binası önünde basın açıklaması yapacak.

Üç sendikadan yapılan ortak açıklamada, "Merkezi Cezaevinde uzun bir süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle 08.00-15.30 saatleri arasında cezaevinde grev uygulayacakları" kaydedildi.