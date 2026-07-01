30.06.2026 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Beylerbeyi’nde bir araç park yerinde, aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle yaşanan tartışma sonucu M.A.(E-19), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.D.(E-22)’yi sağ ayağından ve olayı ayırmaya çalışan Ş.B.(E-22)’yi sırtından, M.Ş.(E-25) ise sağ kalça ile karın kısımlarıdan yaralamış ve M.A. tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.İ. (E-21) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.