04.07.2025 tarihinde, Ortaköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.A.M.S.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.O.A.I (E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

04.07.2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Girne’de Şair Nedim Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.D.P.(K-19)’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.Y. (E-20) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

05.07.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Girne’de Şht. Ahmet Nihat Sokak üzerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.S.(E-47)’nin tasarrufunda yaklaşık 4 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.