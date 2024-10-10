Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yarın yapacağı 49’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının uzaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada, “Kutlama tarihimizi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile yeniden paylaşacağız” dedi.
UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklaması:
Tüm Ulusal Birlik Partililerin dikkatine,
Cumhuriyet Meclisi Çalışmalarının uzaması nedeniyle, yarın akşam yapacağımızı açıkladığımız UBP Kuruluş Yıldönümü kutlamalarını, ileriki bir tarihe ertelemiş bulunuyoruz.
Kutlama tarihimizi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile yeniden paylaşacağız.
Saygılarımla