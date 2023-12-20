UBP TUZLA'DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçesinde Tuzla örgütünde gönüllük esasında görev değişimi yaşanadı.İlçe başkanı Nahit Öncü devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Ulusal Birlik Partisi örgütler üzerine inşa edilmiş bir partidir.

Örgüt başkanı demek; ülke, parti ve insan sevgisi ile birlikte özveri demektir. Tuzla Örgüt Başkanımız Sn. Şinasi Konur abimiz bunun en güzel örneğidir. Uzun yıllardır sürdürdüğü örgüt başkanı görevini bu akşam Sn. Halil Ergenekon arkadaşımıza devretmiştir.

Sn. Şinasi Konur abimize tüm hizmetleri için şahsım ve Partim adına çok teşekkür ederim. Tuzla Örgüt Başkanı görevini devralan Sayın Halil Ergenekon’a görevinde başarılar dilerim.