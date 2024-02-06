Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Müslüman aleminin mübarek gecelerinden Miraç Kandilini idrak etmekteyiz.

Bu mübarek gecenin başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm İslam Alemi’ne hayırlara vesile olmasını diler, herkesin Miraç Kandilini tebrik ederim.

Bu vesileyle, birinci yıldönümünde bulunduğumuz deprem felaketinde hayatını kaybedenlere de Yüce Allah’tan rahmet dilerken, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını niyaz ederim.”