Ulusal Birlik Partisi(UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, İstanbul’un Fethinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük, “Anavatanımız Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe basılmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

İstanbul’un fethinin yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda Küçük, “Tarihin akışının değiştiği, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Osmanlı imparatorluğunun başkenti olan İstanbul, insanlığın ortak medeniyet mirasında çok özel bir yere sahiptir. Kuruluşundan itibaren farklı devletlere ve kültürlere başkentlik yapmış olan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın adaletli yönetimi altında hoşgörünün, dayanışmanın, bir arada barış içinde yaşamanın merkezi olmuştur, Bugün tarihimizin en görkemli zaferlerinden birini, İstanbul'un fethinin 571. sene-i devriyesini, büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz” dedi.

Küçük, Fatih Sultan Mehmet'i ve Osmanlı ordusunu rahmetle andığını belirtti.