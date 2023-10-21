UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı, depremde kaybedilen “Şampiyon Melekler” için yarın “Şampiyonlar İçin Söz Verdik” sloganıyla düzenlenecek olan Lefkoşa Maratonu’na katılacağını açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Milletvekili Ahmet Savaşan ile Lefkoşa İlçe yöneticileri ve UBP Lefkoşa Türk Belediye’si Meclis Üyeleri Lefkoşa Maratonu’na destek belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Önder Ecesoy ile uzun yıllar UBP adına belediyede Asbaşkanlık görevi yapmış Akın Aktunç'un da aralarında bulunduğu UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı heyeti maraton numaralarını Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın elinden aldı.

UBP’nin yerel yönetimlerde “kucaklayıcılığı” temel ilke kabul ettiğini belirten Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, UBP meclis üyelerinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Lefkoşalılara doğru hizmetlerin götürülmesine gereken desteği vereceğini kaydetti.

Açıklamaya göre, UBP’nin Şampiyon Melekler’in yaşatılması için büyük bir hassasiyet gösterdiğini dile getiren Savaşan, Başkan Harmancı’yı ve bu anlamlı organizasyona katkı koyanlar yanı sıra emeği geçen herkesi tebrik etti.