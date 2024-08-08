Her yıl 8 Ağustos'ta anılan Erenköy Direnişi'nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli destanlarından biri olduğunu kaydeden Savaşan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yüzlerce Kıbrıslı Türk gencinin, hayatlarını riske atma pahasına, üniversite eğitimlerini yarıda kesip yurt dışından Erenköy’e gelerek direnişe katılmaları, tarihte eşine az rastlanır bir olaydır. Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık arzusunu ve Rum-Yunan saldırganlığının başarısızlığa uğratılışını simgelemektedir.

Bu kutsal mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, Erenköy gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Bir Kıbrıs Türk genci olarak, bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”